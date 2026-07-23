KeyCorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KeyCorp veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,350 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,82 Prozent zurück. Hier wurden 2,77 Milliarden USD gegenüber 2,79 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at