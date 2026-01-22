22.01.2026 06:31:28

KeyCorp legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KeyCorp hat am 20.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,43 USD, nach -0,280 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat KeyCorp im vergangenen Quartal 2,86 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KeyCorp 1,95 Milliarden USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,52 USD. Im Vorjahr hatte KeyCorp -0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat KeyCorp mit einem Umsatz von insgesamt 11,23 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 22,14 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX stabil -- Dow schwächer -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckt, tendiert der deutsche Leitindex seitwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
