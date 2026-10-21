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21.10.2026 06:31:29
KeyCorp präsentierte Quartalsergebnisse
KeyCorp hat am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,410 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat KeyCorp mit einem Umsatz von insgesamt 2,88 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,95 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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