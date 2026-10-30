Keyence hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Keyence hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 657,84 JPY. Im Vorjahresviertel waren 444,67 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 388,78 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Keyence 284,22 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at