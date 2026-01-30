Keyence öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Keyence präsentierte in der am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 458,54 JPY, nach 420,76 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,43 Prozent auf 289,31 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 259,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at