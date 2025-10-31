Keyence verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Keyence präsentierte in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 444,67 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Keyence noch ein Gewinn pro Aktie von 396,60 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 284,22 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 268,33 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at