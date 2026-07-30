Keyence: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Keyence hat am 28.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 573,69 JPY gegenüber 379,82 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 346,62 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 32,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 261,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at