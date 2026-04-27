Keyence zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Keyence hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 552,60 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Keyence noch ein Gewinn pro Aktie von 440,74 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Keyence im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 334,68 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 283,96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1835,63 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1643,77 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 10,40 Prozent auf 1 169,29 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1 059,15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at