Keyera informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Keyera hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,37 CAD. Im letzten Jahr hatte Keyera einen Gewinn von 0,810 CAD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,79 Milliarden CAD – eine Minderung von 4,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,88 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at