Keyera: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Keyera präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,23 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Keyera ein Ergebnis je Aktie von 0,370 CAD vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 2,80 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,79 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at