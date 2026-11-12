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12.11.2026 06:31:28
Keyera: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Keyera lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Keyera hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,130 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,30 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,00 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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