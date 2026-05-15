Keynes Technology hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Keynes Technology hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Keynes Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at