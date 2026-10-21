Keynes Technology hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Keynes Technology veröffentlichte am 19.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 88,85 Prozent auf 0,3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at