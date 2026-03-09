Keynes Technology legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Keynes Technology hat am 06.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,0 Millionen USD – ein Plus von 206,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Keynes Technology 0,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Mit einem EPS von 0,010 USD lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als Keynes Technology mit 0,010 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 193,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 7,01 Millionen USD, während im Vorjahr 2,39 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

