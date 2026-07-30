Keynes Technology: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Keynes Technology hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat Keynes Technology mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 76,34 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at