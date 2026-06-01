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01.06.2026 06:31:29
Keynote veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Keynote hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Keynote vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 17,03 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -13,810 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Keynote im vergangenen Quartal -2,6 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 71,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Keynote -9,3 Millionen INR umsetzen können.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 11,96 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 26,17 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 268,31 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 291,44 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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