Keysight Technologies Aktie

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WKN DE: A12B6J / ISIN: US49338L1035

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18.08.2026 22:17:23

Keysight Technologies, Inc. Announces Rise In Q3 Profit

(RTTNews) - Keysight Technologies, Inc. (KEYS) reported a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $397 million, or $2.30 per share. This compares with $191 million, or $1.10 per share, last year.

Excluding items, Keysight Technologies, Inc. reported adjusted earnings of $531 million or $3.07 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 36.5% to $1.846 billion from $1.352 billion last year.

Keysight Technologies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $397 Mln. vs. $191 Mln. last year. -EPS: $2.30 vs. $1.10 last year. -Revenue: $1.846 Bln vs. $1.352 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 3.34 To $ 3.40 Next quarter revenue guidance: $ 1.930 B To $ 1.950 B

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