Keysight Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Keysight Technologies hat am 23.02.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 1,63 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Keysight Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 0,970 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,60 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Keysight Technologies 1,30 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at