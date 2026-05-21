Keysight Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Keysight Technologies hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Keysight Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,49 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,72 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,31 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at