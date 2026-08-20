Keysight Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Keysight Technologies veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 2,30 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Keysight Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 1,10 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,35 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,85 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at