KeyStar gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KeyStar lud am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,07 USD gegenüber -0,080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 250,0 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at