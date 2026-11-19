KeyStar hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at