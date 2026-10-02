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02.10.2026 06:31:29
KeyStar stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
KeyStar ließ sich am 29.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KeyStar die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig wurden 0,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KeyStar -0,1 Millionen USD umgesetzt.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,130 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KeyStar -0,260 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 0,18 Millionen USD – ein Plus von 300 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem KeyStar -0,09 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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