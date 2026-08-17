Keystone Global informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Keystone Global veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 30,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -607,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Keystone Global hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,69 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at