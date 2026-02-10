|
10.02.2026 06:31:29
Keystone Global: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Keystone Global stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie wurde auf 305,60 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Keystone Global ein Ergebnis je Aktie von -800,000 KRW vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,58 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,31 Milliarden KRW.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1135,260 KRW beziffert. Im Vorjahr waren -760,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 5,89 Milliarden KRW, gegenüber 13,47 Milliarden KRW im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 56,27 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.