Keystone Global hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 216,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Keystone Global ein Ergebnis je Aktie von -150,000 KRW vermeldet.

Beim Umsatz wurden 3,90 Milliarden KRW gegenüber 2,30 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at