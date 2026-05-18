Keystone Global: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Keystone Global hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 12,00 KRW gegenüber -210,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Keystone Global hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 654,6 Millionen KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 594,2 Millionen KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at