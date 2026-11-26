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26.11.2026 06:31:29
KEYSTONE INFRA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
KEYSTONE INFRA gab am 24.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,10 ILS vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,900 ILS erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,36 Prozent auf 13,5 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel hatte KEYSTONE INFRA 15,2 Millionen ILS umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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