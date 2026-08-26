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26.08.2026 06:31:28
KEYSTONE INFRA gewährte Anlegern Blick in die Bücher
KEYSTONE INFRA hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,15 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,800 ILS je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat KEYSTONE INFRA im vergangenen Quartal 29,4 Millionen ILS verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 67,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KEYSTONE INFRA 92,0 Millionen ILS umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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