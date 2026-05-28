KEYSTONE INFRA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KEYSTONE INFRA hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,20 ILS gegenüber 0,300 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 55,60 Prozent auf 12,5 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,2 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at