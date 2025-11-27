KEYSTONE INFRA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

KEYSTONE INFRA hat am 26.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,90 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,100 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat KEYSTONE INFRA im vergangenen Quartal 15,2 Millionen ILS verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 44,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KEYSTONE INFRA 27,7 Millionen ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at