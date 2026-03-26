KEYSTONE INFRA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KEYSTONE INFRA stellte am 24.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 3,03 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KEYSTONE INFRA 1,05 ILS je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KEYSTONE INFRA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 60,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 101,3 Millionen ILS im Vergleich zu 63,1 Millionen ILS im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 5,00 ILS gegenüber 1,10 ILS je Aktie im Vorjahr.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,67 Prozent auf 236,66 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 238,26 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at