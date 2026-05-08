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08.05.2026 08:42:41
Keystone Makes a $8.2 Million Bet on Defense With New IDEF Position
According to a recent SEC filing, Keystone Financial Services established a new position in the iShares Defense Industrials Active ETF (NASDAQ:IDEF), purchasing 235,248 shares during the first quarter of 2026. Based on quarterly average pricing, the estimated transaction value was approximately $8.2 million.The iShares Defense Industrials Active ETF is an actively managed fund that gives investors focused, curated exposure to companies operating in the defense and industrial sectors. Unlike passive index funds, IDEF's managers make active decisions about which securities to hold -- identifying opportunities and managing risk across two industries that sit at the intersection of national security and economic infrastructure.Defense spending has been a notable bright spot in an otherwise uncertain market environment, with governments around the world -- including the U.S. -- committing to higher military budgets in response to ongoing geopolitical tensions. That tailwind has helped defense-oriented funds like IDEF gain traction with investors since its launch less than a year ago.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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