Keystone Realtors: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Keystone Realtors hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,20 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 42,64 Prozent auf 2,66 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,64 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at