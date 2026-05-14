14.05.2026 06:31:29

Keystone Realtors: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Keystone Realtors hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,15 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Keystone Realtors ein EPS von 5,14 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 172,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,96 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 5,85 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 4,10 INR sowie einen Umsatz von 15,96 Milliarden INR belaufen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 6,25 INR. Im Vorjahr hatte Keystone Realtors 13,85 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 26,35 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 20,04 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,00 INR und einem Umsatz von 24,23 Milliarden INR für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at

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