Keystone Realtors gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Keystone Realtors präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,21 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,15 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Keystone Realtors im vergangenen Quartal 4,70 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 72,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Keystone Realtors 2,73 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,20 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 4,70 Milliarden INR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at