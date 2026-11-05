Keystone Realtors stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Keystone Realtors hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,92 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Keystone Realtors ein EPS von 0,680 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,97 Milliarden INR – eine Minderung von 0,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,99 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at