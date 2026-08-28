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28.08.2026 06:31:29
Keystone Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Keystone Technology A hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,33 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Keystone Technology A ein EPS von -0,040 CNY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 306,2 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 354,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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