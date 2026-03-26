Keystone Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Keystone Technology A hat am 23.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,70 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,370 CNY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,59 Prozent auf 338,8 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 362,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,960 CNY gegenüber -0,210 CNY im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,36 Milliarden CNY – ein Plus von 0,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Keystone Technology A 1,36 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at