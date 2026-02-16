Keyware Solutions präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Keyware Solutions hat am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20,51 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Keyware Solutions 26,64 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,12 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,58 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at