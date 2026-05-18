Keyware Solutions: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Keyware Solutions hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 48,57 JPY. Im Vorjahresviertel waren 76,79 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 6,43 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 95,96 JPY beziffert, während im Vorjahr 127,63 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 22,72 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Keyware Solutions 21,10 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at