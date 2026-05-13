Kezar Life Sciences: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kezar Life Sciences veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kezar Life Sciences ein Ergebnis je Aktie von -2,270 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at