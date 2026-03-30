Kezar Life Sciences: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kezar Life Sciences hat am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,99 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -7,660 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kezar Life Sciences ein EPS von -11,490 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at