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30.03.2026 06:31:29
Kezar Life Sciences: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Kezar Life Sciences hat am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,99 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -7,660 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kezar Life Sciences ein EPS von -11,490 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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