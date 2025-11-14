Kezar Life Sciences: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kezar Life Sciences stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,780 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at