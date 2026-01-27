KFC Holdings Aktie

KFC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 957611 / ISIN: MYL3492OO005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.01.2026 17:06:18

KFC, Burger King, Subway Food Supplier Sysco Raises Profit Outlook

This article KFC, Burger King, Subway Food Supplier Sysco Raises Profit Outlook originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu KFC Holdings (Malaysia) Bhd

mehr Nachrichten