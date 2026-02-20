KFC Holdings Aktie
WKN DE: 957611 / ISIN: MYL3492OO005
|
20.02.2026 17:17:53
KFC, Nando's, and others ditch chicken welfare pledge
Wingstop, Burger King, and others have walked away from an industry commitment to avoid using fast-growing chickensWeiter zum vollständigen Artikel bei BBC
