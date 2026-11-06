KFC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KFC ließ sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KFC die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,42 JPY, nach 2,93 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KFC in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,02 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,19 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at