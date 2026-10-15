PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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16.10.2026 00:31:31
KFC picks Coca-Cola as US soda supplier, ditches longtime partner PepsiCo
The partnership began when PepsiCo acquired KFC in a bid to expand into food and snacksWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu PepsiCo Inc.
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16.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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16.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
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16.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter (finanzen.at)
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09.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
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09.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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08.10.26
|PepsiCo-Aktie im Plus: Gewinnprognose gekappt - Q3 besser als erwartet (dpa-AFX)
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08.10.26
|ROUNDUP: Nordamerika-Geschäft belastet PepsiCo - Gewinnausblick gesenkt (dpa-AFX)
Analysen zu PepsiCo Inc.
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|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|29 700,00
|0,20%
|Coca-Cola Co.
|83,26
|1,74%
|PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|11 540,00
|-0,94%
|PepsiCo Inc.
|116,88
|2,11%
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