KFC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KFC stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 58,69 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KFC 26,33 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,97 Prozent auf 5,67 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,10 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at