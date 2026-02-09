KFC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KFC hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 42,15 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KFC 68,14 JPY je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 6,86 Milliarden JPY, gegenüber 7,40 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,33 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at