|
09.02.2026 06:31:29
KFC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
KFC hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 42,15 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KFC 68,14 JPY je Aktie verdient.
Mit einem Umsatz von 6,86 Milliarden JPY, gegenüber 7,40 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,33 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!